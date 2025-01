Ilgiorno.it - Dal rustico al sofisticato: ecco la cucina di Bergamo

Labergamasca è un tesoro di sapori robusti e genuini, che affondano le radici nella tradizione agricola e montanara del territorio. Grazie alla varietà dei suoi prodotti tipici, la gastronomia della provincia disi distingue per la ricchezza delle sue preparazioni, che spaziano dai piatti rustici alle prelibatezze più sofisticate. Uno di questi è sicuramente il capù, una delizia che unisce il gusto della verza e la cremosità del formaggio. Si tratta di fagottini di verza ripieni, che vengono poi gratinati in forno per creare una crosticina dorata e saporita. Questo piatto, che affonda le radici nelle tradizioni contadine, rappresenta una vera e propria bontà per chi cerca piatti semplici ma ricchi di gusto. Altro piatto iconico dellabergamasca è la polenta taragna, una preparazione rustica ma straordinariamente saporita.