Notizie.com - Cosa devi fare al termine di ogni prelievo bancomat per proteggere il conto

Leggi su Notizie.com

Sai chequestaa finepotrebbela vera differenza? Tutto quello che c’è da sapere.Quanti di voi sanno che è possibile proteggersi dalle truffe ai? Ormai, è diventato fondamentale proteggersi, con un solo click, infatti si potranno evitare spiacevoli inconvenienti. Premere un pulsante diventa utile per non rischiare che qualcuno rubi i dati bancari e personali.aldiperil(Notizie.com)Come abbiamo già detto, diventa importante tutelarsi perché le truffe diventano sempre più sofisticate. Basti pensare allo skimming, al phishing e agli esperti che riescono a clonare le carte.Segui questi passaggi così eviterai truffeDi questi tempi, le truffe sono all’ordine del giorno, come quella che ha coinvolto i clienti di banca Sanpaolo, e si va sempre alla ricerca di consigli per evitare spiacevoli sorprese.