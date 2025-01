Inter-news.it - Thuram: «Lecce squadra difficile. Si chiuderanno dietro? Sapremo cosa fare!»

Leggi su Inter-news.it

prima di-Inter in programma oggi alle 18, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, in un’intervista rilasciata su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita. SFIDA BEN PREPARATA – Marcusprima di-Inter ha parlato così: «Noi proveremo ail massimo, loro sono una buonissima. Sarà una partita. Loro siin difesa? Non posso dirlo, sappiamose ilva davanti la sua porta, saremo pronti (ride, ndr). Parastinchi di Khephren? Lo sapevo, lo amo tanto, penso sempre a lui! Sono contento stia giocando con più continuità alla Juventus».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «