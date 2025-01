Oasport.it - Sinner è già primo nella classifica ATP Race! Fantastico Sonego: è 8°!

Jannikha trionfato nuovamente agli Australian Open di tennis, confermando il titolo dello scorso anno, incamerando 2000 punti per il ranking ATP e portandosi ovviamente in testa allato Turin, graduatoria che prende in considerazione i soli risultati dell’anno solare.L’azzurro, però, è virtualmente già qualificato alle ATP Finals di fine anno, che si disputeranno ancora a Torino: al termine dell’ultimo torneo dell’ATP Tour dell’anno solare è difficile immaginarefuori dai primi sette dellamondiale (che corrisponderà allato Turin).malcapitata eventualità in cui non dovesse rientrarvi, l’azzurro potrebbe sfruttare la regola che permette al meglio piazzato tra i vincitori dei tornei del Grand Slam compresi tra l’ottavo ed il ventesimo posto di prendere parte alle Finals.