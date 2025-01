Juventusnews24.com - Sacchi incoraggia Thiago Motta: «Non deve demoralizzarsi, è sulla strada giusta! Serve un pò di pazienza e poi riuscirà in questo»

di Redazione JuventusNews24, ex allenatore, ha parlato così della prestazione della Juve contro il Napoli e invitaa non mollare: le sue dichiarazioniArrigoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della prestatazione della Juventus contro il Napoli. Di seguito le parole dell’ex allenatore:PAROLE – «La Juventus ha fatto bene nel primo tempo, ha pressato con gli attaccanti, cosa che in passato non ha quasi mai fatto, e permotivo l’ho apprezzata, ma nella ripresa si è lasciata travolgere e non è stata in grado di ribaltare l’azione., che conosco bene e stimo moltissimo, nonperò: è, sta insegnando ai suoi giocatori un calcio di possesso, moderno, aggressivo.un po’ di, però sono convinto che, alla lunga,a vincere la sua sfida e regalerà successi ai bianconeri.