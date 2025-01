Metropolitanmagazine.it - Niente processo a Marilyn Manson: cadute le accuse di violenza domestica

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha stabilito chenon verrà processato: ledia suo carico sono fuori dalla prescrizione e non possono più essere provate al di là di ogni ragionevole dubbio. Howard King, avvocato del rocker, ha così commentato la decisione: «Siamo molto lieti che, dopo un esame approfondito e incredibilmente lungo di tutte le prove effettive, il procuratore distrettuale abbia concluso ciò che sapevamo e avevamo espresso fin dall’inizio: Brian Warner è innocente».per: la reazione di Evan Rachel Wooded Evan Rachel Wood ai tempi della loro relazioneImmediata la reazione di Evan Rachel Wood, ex compagna di Brian Warner, in arte, nonché sua prima accusatrice.