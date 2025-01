Ilfoglio.it - L’attacco a Meloni sulle accise e la svolta pro fossili di Schlein

Che sulla transizione energetica il clima politico sia cambiato è evidente dalla decisione degli Stati Uniti di uscire dall’Accordo di Parigi, il trattato internazionale sulla riduzione delle emissioni climalteranti. Ma c’è chi non ha aspettato la vittoria di Donald Trump per fare unapro: Elly. Il Pd da almeno un padio d’anni si è posto a difesa dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) – in particolare la sottospecie più dannosa, i Sussidi alle fonti(Ffs) – e contro le politiche green di Giorgia. Dall’inizio della sua segreteria, infatti,ha buttato nel cestino la sua mozione congressuale che puntava sulla tassazione delle “emissioni climalteranti” per scagliarsi contro la riduzione dei Sad chiamandola “tassa”. Non c’è intervista o performance televisiva in cui la segretaria del Pd non si scagli contro l’aumento dellesui carburanti.