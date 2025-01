Inter-news.it - Darmian: «Scudetto, duello col Napoli avvincente. Partite complicate»

è tornato titolare oggi in Lecce-Inter, terminata sul punteggio di 0-4. In un’intervista realizzata su Inter TV ha parlato anche della lottain Serie A col.CONTINUITÀ – Matteodopo Lecce-Inter ha parlato così: «Abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo entrati in campo con la giusta voglia e determinazione e abbiamo fatto capire dall’inizio quello che volevamo con una vittoria su un campo che non era facile. Abbiamo ottenuto una vittoria che magari adesso si dice scontata ma che non è così perché sappiamo tutte le insidie che ogni partita può nascondere. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali, dobbiamo continuare così. Risparmiate energie oggi? Sappiamo del nostro calendario. Arriveranno. In Champions League vogliamo passare tra le prime otto perché sarebbe molto importante».