Caso Almasri Anm contro Nordio | Libero per inerzia del ministro

I magistrati: “Liberato per scelta politica, nel silenzio del Guardasigilli e, seppur indagato per atroci crimini, riaccompagnato con volo di Stato in Libia”Non si placano le polemiche sulla liberazione del generale libico Najeem Osema; su di lui pendeva un mandato d’arresto internazionale della Cpi (Corte Penale Internazionale). In una nota durissima, l’Associazione Nazionale Magistrati accusa ildella Giustizia Carlo(nella foto) e il suo ministero.Le parole della premier Meloni“Il generale libicoè stato ‘liberato, non per scelta del Governo, ma su disposizione della magistratura’. Queste le parole pronunciate ieri, da Gedda (Arabia Saudita), dalla presidente del Consiglio Meloni, la quale aggiunge che il Governo avrebbe deciso di espellerlo perché soggetto pericoloso.