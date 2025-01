Calciomercato Inter si complicano due giovani e situazione Frattesi

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia si appresta a tronare in campo per una nuova giornata di campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Lecce allo Stadio Via del Mare e se la concentrazione dovrà essere massima per garantire i tre punti in una gara non semplice. Pensieri e malumori dovranno essere accantonati dai protagonisti del match ma anche sul mercato, eventuali delusioni per trattative arenate dovranno essere dimenticate in fretta.Mercato diLa dirigenza dell’, con a capo il Presidente nerazzurro, Beppe Marotta, sta monitorando con attenzione diversi files aperti soprattutto su giocatori di giovane età e futura speranza. In vista della costruzione della squadra Under 23, gli uomini di mercato nerazzurri stanno conducendo diverse trattative contalenti sparsi per tutto il mondo e che la società di Viale della Liberazione vorrebbe vestire di nerazzurro.