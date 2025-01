Sport.quotidiano.net - Buio pesto per l’Estra a Trapani -44: una debacle senza appello

SHARK 104 ESTRA PISTOIA 60Eboua 3, Notae 3, Horton 13, Robinson 9, Rossato 4, Alibegovic 17, Galloway 15, Petrucelli 11, Yeboah 13, Mollura 4, Gentile 4, Brown 8. All. Repesa PISTOIA Benetti 5, Christon 2, Della Rosa 10, Paschall 2, Rowan 10, Cooke 6, Forrest 14, Boglio 2, Saccaggi 3, Silins 6, Anumba ne, Pinelli ne. All. Okorn ARBITRI Sahin, Galasso, Dionisi NOTE Parziali: 24-14; 57-30; 82-46. Da due20/30, Pistoia 11/30. Da tre15/32, Pistoia 11/38. Liberi19/29, Pistoia 5/6 PISTOIA Storia di una partita mai nata. Controtocca il punto più basso della stagione sia a livello di prestazione che di punteggio.è nettamente superiore a Pistoia e su questo non ci sono dubbi, ma questo non è sufficiente per spiegare il primo tempo giocato – se così si può dire – dal