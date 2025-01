Feedpress.me - Bimba di 8 mesi salva con il fegato di un bimbo deceduto a 5 mesi. L'operazione è durata 11 ore

Leggi su Feedpress.me

«Sapere che questo dono ci è arrivato da unmolto piccolo ci ha scosso profondamente. E' stato un regalo bellissimo, inatteso, e ora sono tanto felice per la mia Matilde. Ma il mio primo pensiero è andato a una mamma che non può dire altrettanto e a un piccino che non c'è più». Dice di essere ancora un pò «spiazzata» dal rapido sviluppo degli eventi la signora Giulia, 38 anni, operatrice.