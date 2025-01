Metropolitanmagazine.it - Aurner è la nuova fragranza di Aesop: un viaggio olfattivo tra innovazione e tradizione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, il celebre brand di lusso australiano, è pronto a sorprendere ancora con il lancio di una, prevista per il 10 febbraio. Questo debutto non segna solo l’introduzione di un nuovo profumo, ma celebra anche i vent’anni di successi del marchio nel mondo delle fragranze, iniziati nel 2005 con l’iconico Marrakech., il brand di lusso australiano, lancia la suanasce dalla visione di Céline Barel, profumiera di fama internazionale che collabora conda oltre un decennio. La sfida era chiara: creare un profumo floreale innovativo, genderless e capace di parlare a culture diverse. Non si è scelto il tradizionale magnolia, ma la sua foglia, un elemento che unisce delicatezza e forza, con un tocco verde ed erbaceo, quasi simile al tè.