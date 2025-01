Thesocialpost.it - Acqua frizzante, è stato appena scoperto un effetto che non ti aspetti: ecco cosa fa. Lo studio

Leggi su Thesocialpost.it

Chi l’avrebbe mai detto? Una nuova ricerca, condotta da Akira Takahashi, scienziato dell’Ospedale neurochirurgico di Tesseikai in Giappone, ha portato alla luce uninaspettato dell’. Sono tanti, nel mondo, che la preferiscono a quella liscia, ma tra questi nessuno poteva di certo immaginare anche questo particolare risvolto. Loè assolutamente attendibile, tanto da esserepubblicato sul British Medical Journal Nutrition Prevention & Health. La scoperta, a dir poco sensazionale, potrebbe suscitare l’interesse di chi cerca modi alternativi per perdere peso. L’gassata, infatti, potrebbe migliorare l’assorbimento del glucosio e accelerare il metabolismo. Un risultato che, pur essendo promettente, non costituisce una soluzione miracolosa, ma offre uno spunto interessante in ambito dietetico.