WWE | Shawn Michaels lancia il suo avvertimento in vista di Saturday Night’s Main Event

ha appena ufficializzato le cose: sarà lui a supervisionare la firma del contratto tra Cody Rhodes e Kevin Owens anella sua città natale, San Antonio. Prima del grandeo,ha scritto un messaggio su X rivolgendosi sia a Rhodes che a Owens, chiarendo che è arrivato il momento di smettere di parlare e mettere nero su bianco:“@CodyRhodes, @FightOwensFight. Abbiamo ascoltato entrambe le versioni. È ora di renderlo ufficiale. Ci vediamo entrambi DOMANI SERA dal vivo nella mia città natale, San Antonio, per #SNME!”.@CodyRhodes, @FightOwensFight. We've heard both sides of the story. It's time to make it official.I'll see you both LIVE tomorrow night in my hometown San Antonio for #SNME! pic.twitter.com/nRr5AXjq9w—(@) January 24, 2025 La firma del contratto servirà a definire i termini per il loro Ladder Match valido per l’Undisputed WWE Championship alla Royal Rumble, dove entrambi gli uomini consegneranno i loro titoli indello scontro del 1° febbraio.