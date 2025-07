Beer&Sound Festival Arriva anche Povia

Sarà Povia ad aprire questa sera il Beer & Sound Festival di Solaro. La kermesse di musica dal vivo, cucina e birra promossa da Il Pensiero Libero si aprirà alle 19 al Centro Sportivo di via Berlinguer. Alle 21.30 è atteso sul palco Povia, cantautore milanese diventato un volto popolare della musica italiana nei primi anni Duemila. Il brano che lo ha reso celebre, “ I bambini fanno oh “, venne presentato a Sanremo, fuori concorso, nel 2005, conquistando la ribalta nazionale. Quest’anno ricorrono vent’anni. Il tour 2025 lo vede impegnato in una lunga serie di tappe estive in tutta Italia e ha per titolo “ Viva la festa “ così come la sua nuova canzone, scritta proprio per celebrare le feste e le sagre di paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

