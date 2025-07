Partito Lido Wave 2025 Con Ross Clarke-Jones super leggenda del surf

Doppio colpo di scena per la terza edizione di Lido Wave, l'evento di riferimento del surf in Toscana di scena sul pontile: fino a sabato a Lido di Camaiore sarĂ presente Ross Clarke-Jones, leggenda mondiale del big wave surfing, mentre sabato si disputerĂ la tappa del Campionato Italiano Acque Libere Fin. Surf, nuoto, salvamento in mare, sup: un weekend caratterizzato da grandi ospiti, sfilate di moda, musica live e soprattutto dalla possibilitĂ di poter provare, con istruttori qualificati, l'ebbrezza di cavalcare un'onda su una tavola. L'arrivo di "Dark Bones" - così è conosciuto nel mondo del surf Ross Clarke-Jones - rappresenta un evento storico per il movimento surfistico italiano.

