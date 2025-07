Gestione attaccata per un preventivo sgradito.

Avrebbero bloccato l’aeroporto massese per piĂą di due settimane, proprio in un periodo di alta stagione, le attivitĂ di paracadutismo, ma sarebbe stato concesso a un prezzo ritenuto "equo". Ma il preventivo non andava bene all’associazione Skydive Cinquale che dal 23 agosto al 7 settembre avrebbe voluto avere la disponibilitĂ della struttura per i suoi lanci (a pagamento) e si è scatenata la guerra sull’aeroporo e il suo gestore. Così la societĂ Truestar interviene per spiegare l’accaduto intorno alle attivitĂ di paracadutismo “negate” dall’ Aeroporto dei Marmi di Massa. E, dopo avere spiegato di aver "visto nella struttura, crocevia fra la costa apuana e la Versilia, delle ottime potenzialitĂ commerciali" e deciso di investirci, dettaglia i fatti, a partire dalla richiesta ufficiale arrivata il 16 aprile da Asd Skydive Cinquale, di cui uno dei maggiori rappresentanti è l’imprenditore apuano Giuseppe Orofino, per affittare la struttura dal 23 agosto al 7 settembre per attivitĂ di decollo, lancio e atterraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

