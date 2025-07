La fortuna di un errore | la carriera di Alessandro Cattelan

La storia di Alessandro Cattelan dimostra come ogni imprevisto possa diventare un trampolino di lancio.

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura? - Alessandro Cattelan sbarca a Mediaset con un nuovo late night. Ecco come sarà il programma e perché promette di rivoluzionare la seconda serata.

Canale 5 alla ricerca di novitĂ : Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino? - NovitĂ in arrivo per il palinsesto di Canale 5: la rete sta sperimentando nuovi format per l'access prime time e fronteggiare i pacchi di De Martino su Rai 1.

Alessandro Cattelan: perché la promessa di Sky non sfonda in Rai - Entrato come cavallo vincente, il passaggio da Sky alle reti di Viale Mazzini ha ridimensionato il suo personaggio.

Caterina Collovati positiva al Covid: «Da sola, senza la mia famiglia, e ora mi chiedo: come può essere succes; Giancarlo, vinsero la battaglia grazie alla loro f..ga: dalla tv a presidente onorario di una squadra femminile; Alessandro Cattelan rivela per errore: Dovevo fare l'Isola dei Famosi ma.... Il retroscena.

