Chiude per lavori una delle principali arterie di accesso all’ ospedale Humanitas: disagi e rallentamenti in vista. A partire da ieri sarà istituita la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Rita Levi Montalcini, nel tratto compreso tra l’intersezione semaforizzata con via Fizzonasco e la rotatoria con via Sicilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire la realizzazione della nuova rotatoria tra le vie, nonché per ulteriori interventi di riqualificazione, tra cui quelli sui punti di attraversamento della roggia Pizzabrasa e del cavo Visconti. Durante il periodo dei lavori, che dureranno fino all’8 settembre 2025, il traffico sarà deviato lungo un percorso alternativo: vie Sicilia, Sardegna, Fratelli Rosselli, Ciro Menotti, Giuseppe Di Vittorio e nuovamente via Fizzonasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pieve, Humanitas a ostacoli. Lavori e strada chiusa. Cambia la viabilità code e disagi in vista

