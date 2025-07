Famiglia distrutta in galleria sull’A1 Non ce l’ha fatta la bimba ferita

Sale a quattro il numero delle vittime del terribile incidente di martedì nella galleria dell’A1, in provincia di Firenze. Ieri è morta la piccola Summer (foto), la bambina di 4 anni che era ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Meyer. I sanitari nella tarda mattinata hanno diagnosticato la morte cerebrale della bambina, hanno fatto partire l’accertamento di legge che dura sei ore, e alla fine di quel controllo (che non ha mostrato risposte dal cervello) hanno dichiarato il decesso. Nell’incidente sulla Variante di Valico, con la Panda guidata dalla mamma – una 37enne ora in prognosi riservata a Careggi – che si era fermata sulla corsia di marcia di destra della galleria ed era stata violentemente tamponata da un camion, sono morti sul colpo il nonno della bambina, Mauro Visconti, 69 anni, la nonna, Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia distrutta in galleria sull’A1. Non ce l’ha fatta la bimba ferita

In questa notizia si parla di: galleria - famiglia - distrutta - fatta

Incidente A1 in galleria a Barberino, distrutta la famiglia Visconti: morti nonni, zia e il cane, gravi madre e figlia di 5 anni. L'auto ferma per un guasto travolta da un tir - Un'intera famiglia distrutta. Nonni e zia morti, mentre una bimba di 4 anni e la mamma sono gravissimi.

Incidente A1, auto travolta da tir in una galleria: distrutta una famiglia - (Adnkronos) – Un arresto improvviso in carreggiata nord dell’A1 sarebbe stata all’origine del tragico incidente avvenuto ieri, martedì 15 luglio, in una galleria nel tratto toscano dell’autostrada tra Firenzuola e Badia.

Schianto in galleria sull’A1: morta anche la bimba di 5 anni, distrutta la famiglia di Gravellona Toce - Non solo Mauro Visconti, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque e la figlia Stephany Carla. Le vittime del grave incidente avvenuto martedì sull’autostrada A1 nel tratto tra Firenzuola e Badia sono ora 4.

Incidente A1, auto travolta da tir in una galleria: distrutta una famiglia Vai su X

Incidente in galleria in A1, è morta anche la piccola Summer, 4 anni Vai su Facebook

Famiglia distrutta in galleria sull’A1. Non ce l’ha fatta la bimba ferita; La famiglia distrutta nell'incidente sull'A1: in gravi condizioni una bimba di 4 anni e la madre, morti i nonni e la zia; Tragedia in galleria sull'A1, una famiglia distrutta nello schianto: chi sono le vittime. Il dolore di un'intera comunità , sotto i riflettori la dinamica del dramma: la situazione.

Famiglia distrutta in galleria sull’A1. Non ce l’ha fatta la bimba ferita - Sale a quattro il numero delle vittime del terribile incidente di martedì nella galleria dell’A1, in provincia di Firenze. Si legge su quotidiano.net

Tragedia sull'Autosole: distrutta famiglia di Gravellona. Morta anche la piccola Summer - Nell’impatto avevano perso la vita anche i nonni e la zia. Lo riporta ticinolibero.ch