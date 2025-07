È Ernesto Galli della Loggia. professore emerito di Storia contemporanea, editorialista del “Corriere della Sera” è autore di numerosi volumi. il vincitore del prestigioso Premio Viareggio-Rèpaci 2025 per la saggistica, con il suo libro “ Una capitale per l’Italia “, edito da Il Mulino, che racconta della Roma fascista. E come società di massa e cultura moderna si affermarono e si confusero nella realtà contraddittoria del regime mussoliniano. La giuria, presieduta dallo storico e giornalista Paolo Mieli, ha selezionato l’opera tra i tre finalisti della categoria, insieme a “Introduzione alla realtà “ di Edoardo Camurri (Timeo) e “Beneficio d’inventario“ di Marco Follini (Neri Pozza). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una capitale per l’Italia" trionfa per la saggistica