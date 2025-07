Lotta all’abusivismo Edifici e rifiuti nel mirino

Due sopralluoghi della polizia locale, anche utilizzando droni, due persone nei guai: è guerra contro l’abusivismo e il degrado ambientale. Secondo i dati forniti dal comando, sono già 13 le persone denunciate all’autorità giudiziaria dall’inizio dell’anno, in relazione a reati che vanno dalla gestione illecita di rifiuti all’abbandono incontrollato fino all’ abusivismo edilizio. Solo nelle ultime settimane posti sotto sequestro oltre 3mila metri quadrati di terreno contenenti 350 metri cubi di rifiuti. Nei giorni scorsi gli agenti, in seguito ad alcune segnalazioni, sono intervenuti in via Respighi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta all’abusivismo. Edifici e rifiuti nel mirino

In questa notizia si parla di: abusivismo - rifiuti - lotta - edifici

Rapporto ecomafie 2025: nel Lazio aumentano reati su rifiuti e abusivismo edilizio. Roma la provincia con più illeciti - Una piaga in aumento. Nel Lazio aumentano i reati ambientali del 20,5 per cento: 2.654 in un anno, 7,2 al giorno.

Dal 2017 che si e' scoperto l'interramento illegale dei rifiuti, per metri in altezza (almeno tre) e in lunghezza (dall'entrata del Canalone fino all'ingresso delle funghiaie ed anche oltre). La Salute Pubblica ne beneficiera' enormemente Vai su Facebook

Lotta all’abusivismo. Edifici e rifiuti nel mirino; Bari, pugno di ferro del Comune contro ncc e taxi senza licenza: «Così tuteliamo i turisti».

Lotta all’abusivismo. Edifici e rifiuti nel mirino - Già 13 le persone denunciate all’autorità giudiziaria dall’inizio dell’anno. Lo riporta msn.com

"Lotta all’abusivismo, grazie ai vigili" - Il Resto del Carlino - "Lotta all’abusivismo, grazie ai vigili" Confartigianato e Cna ringraziano la Polizia locale della Bassa Romagna per l’importante attività di contrasto all’abusivismo e al lavoro irregolare, ... Segnala ilrestodelcarlino.it