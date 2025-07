Primo intervento di neurostimolazione midollare ’Closed Loop’

Effettuato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese il primo intervento in Toscana di neurostimolazione midollare tramite l’innovativa tecnologia ’Closed Loop’. L’intervento è stato effettuato dai medici del servizio di Terapia Antalgica Elena Fatighenti e Agnese Faltoni. Il servizio di Terapia Antalgica, di cui fanno parte anche i medici Marco Mautone, Francesco Palilla e Andrea Licata, è un Centro Hub regionale per la Terapia del Dolore ed è coordinato da Pasquale D’Onofrio, medico anestesista e direttore dell’Anestesia e Rianimazione perioperatoria e generale. "L’attività di impianto di neurostimolazione midollare nel nostro ospedale – spiegano le dottoresse Fatighenti e Faltoni – è effettuata da oltre 20 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo intervento di neurostimolazione midollare ’Closed Loop’

