I meravigliosi anni di Nino D’Angelo | Oggi la canzone napoletana va forte Ho spianato la strada ai giovani

di Giovanni Ballerini FIRENZE "Con la maturità, anche quelli che un tempo non mi sopportavano, oggi mi amano. Per un artista che viene dal poco, dal niente, è bella tutta questa popolarità". Prosegue il tour I Miei Meravigliosi Anni ‘80 Estate 2025 di Nino D’Angelo, che oggi apre il Musart Festival al Parco Mediceo di Villa Demidoff a Pratolino. L’artista farà rivivere in concerto l’energia e le emozioni degli anni ’80, ripercorrendo dal vivo i suoi più grandi successi. "Con questa tournée, che finirà a settembre con la doppia data a Napoli, siamo andati in tutto il mondo". E ora approda a Firenze, che rapporto ha con la Toscana? "E’ una terra bellissima, ci ho fatto tanti concerti pieni di calore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

