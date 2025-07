Il quinto candidato è di Forza del Popolo

C’è un quinto candidato alla presidenza della Regione. È Francesco Gerardi, esponente di Forza del Popolo (FdP), partito sovranista " no vax, no euro e no war ". Nato a Fabriano nel 1977, è prof di filosofia e storia al liceo, giornalista professionista, nonché sceneggiatore di docufilm. E siamo a cinque, dopo Francesco Acquaroli (centrodestra), Matteo Ricci (centrosinistra), Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare) e Lidia Mangani (Pci). La presentazione di Gerardi sarà stasera (ore 20) in via Filzi 8, ad Ancona. "Fiero di candidarmi alla presidenza della mia regione di nascita, a cui sono molto legato e che frequento assiduamente, pur essendo cresciuto in Emilia – dice Gerardi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it