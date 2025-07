E45 il punto sui lavori | Criticità da monitorare

Sulla SS3 bis Tiberina, nota come E45, soprattutto nel tratto romagnolo, si concentrano da tempo disagi: restringimenti, deviazioni improvvise, cantieri spesso senza presidio e una comunicazione poco chiara. Per questo nei mesi scorsi, attraverso un’interrogazione, ho chiesto alla Regione di intercedere nei confronti di Anas per avere un aggiornamento puntuale relativamente alle tempistiche di completamento dei lavori e l’installazione delle barriere antirumore, promesse da anni e mai davvero arrivate". Questo l’incipit della dichiarazione della consigliera regionale del Pd Valentina Ancarani, la quale aggiunge la risposta ricevuta dall’assessora regionale Irene Priolo, previa sua richiesta di informazioni in merito ad Anas ente gestore dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E45, il punto sui lavori: "Criticità da monitorare"

Opere Pubbliche: il punto sui lavori al Pala Raschi - Il Sindaco Michele Guerra, l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna e l’Assessore allo Sport Marco Bosi hanno effettuato, nel primo pomeriggio di oggi il sopralluogo al cantiere relativo al Pala Raschi.

Dentro il cantiere del nuovo carcere, ecco a che punto sono i lavori partiti oltre un decennio fa - Lunga è infatti la lista dei ritardi dovuti a varie vicissitudini, ma ora la ditta che si è aggiudicata gli appalti recentemente completerà i fabbricati già costruiti e collauderà quelli non ancora verificati, realizzando anche la struttura esterna multifunzionale dove ci sarà anche la portineria.

Chiusure di tratti e svincoli, il punto coi tempi sui lavori sull'E45: "In corso i lavori non fatti in dodici anni" - "Comprendo perfettamente i disagi lamentati da chi vive lungo la E45, essendo nata e cresciuta a Bagno di Romagna, e anche tutte le lamentele che per questo i miei compaesani sollevano.

Il 10 e l'11 luglio scorsi a Roma, presso l’Hotel NH Collection Roma Centro in Via dei Gracchi 324, c'è stata la presentazione dell‘XI Rapporto MonitoRare sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia. La presentazione si inserisce nella cornice dell Vai su Facebook

