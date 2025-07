L’improvvisa coltellata ha “guastato” la gioia derivante dalla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon: è stato davvero un colpo bassissimo. Ha taciuto per tante settimane. Troppe, probabilmente, per uno come lui, abituato a polemizzare su tutto e tutti e a dire la sua in qualunque circostanza. Come se la sua opinione pesasse, peraltro, piĂą delle altre. Non è così, però, e Nick Kyrgios dovrebbe averlo ormai capito, soprattutto una volta scoperto che, per via di questo suo modo di essere, non avrebbe lavorato, quest’anno, come commentatore per i canali sportivi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Vittoria macchiata: clamorosa coltellata a Sinner