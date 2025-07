Flavia la ragazza del Palio È la prima donna a trionfare

Esordio e vittoria per la prima donna che ha preso parte al palio dei ciuchi di San Donato in Poggio. Flavia Guerra, 28 anni, fiorentina (nella foto), per la prima volta nella storia della manifestazione ha dipinto di rosa le monte dei palio. E ha vinto per la contrada di via dei Baluardi quell’evento che vuole ricordare lo storico ratto delle sandonatine e che da 32 edizioni lancia la sfida davanti alla pieve romanica, una competizione tra le contrade del borgo. Unica donna a prevalere sui fantini concorrenti tutti rigorosamente uomini. La giovane Flavia Guerra è appassionata di equitazione da quando aveva sette anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

