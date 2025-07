bolaffi la filosofia pop della filatelia il collezionismo perde il suo maestro

La faceva semplice: "Tra le piume di struzzo e la filatelia non c’è nessuna differenza, la dinamica è la stessa: il possesso. Poi c’è il prezzo. Qualsiasi bene ha un valore di mercato, c’è chi vende se c’è chi compra". Immaginiamolo ancora una volta con il garofano all’occhiello, elegante sul confine degli 89 anni compiuti il giorno della Befana. Era febbraio e Alberto Bolaffi si raccontava al collega Massimo Cutò, che del cognome e dell’attività della famiglia torinese ha fatto oggetto di venerazione seguendo da lontano il percorso dei tesori in transito in via Cavour, la trasformazione delle aste da rituale per iniziati a fenomeno pop. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

