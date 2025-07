Le difficoltà del trasporto pubblico. Attese, tratte disagevoli, ascensori ko. In Comune il malcontento dei comitati.

Sono diversi i cittadini intervenuti ieri alla riunione congiunta delle commissioni Mobilità e Società Partecipate. Alcuni sono intervenuti in rappresentanza di Comitati di quartieri, altri a titolo personale, tutti hanno espresso il loro malcontento per il servizio offerto da Atm, soprattutto in superficie, soprattutto quando si tratta di autobus, tram e filobus. Dai loro interventi sono emerse tre denunce ricorrenti: la riorganizzazione delle corse di superficie che ha fatto seguito all’entrata in servizio della Metropolitana 4 in molti casi ha provocato un peggioramento del servizio; le attese alle fermate sono troppo lunghe e, a detta di alcuni, in alcune periferie superano anche i 30 minuti; infine, ancora troppe stazioni della metropolitana risultano inaccessibili o difficilmente accessibili alle persone con disabilità per via di ascensori e montascale non funzionanti o assenti e di scale mobili spesso fuori servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it