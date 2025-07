Ora è ufficiale Barbieri corre alle Regionali Se eletto si andrà al voto un anno prima

E’ ufficiale. Nicola Barbieri, 36 anni, sindaco di Mondolfo dal 2016, si candida alle regionali per Fratelli d’Italia. Lo slogan che ha scelto è ‘Un passo avanti insieme’, "come evoluzione naturale di un impegno civico nato e cresciuto all’interno della comunità ". "Ci sono passi che sembrano allontanare, ma che in realtà ci uniscono ancora di più. Il passo che sto per compiere nasce dal desiderio profondo di essere sempre più vicino ai bisogni delle persone e alle sfide che è chiamato ad affrontare il nostro intero territorio – evidenzia Barbieri -. Sono convinto che il lavoro che abbiamo fatto insieme, nel nostro Comune, possa diventare modello d’identità e strumento di bellezza anche per la Regione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima

In questa notizia si parla di: barbieri - ufficiale - regionali - corre

Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima.

Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima - Nicola Barbieri, 36 anni, sindaco di Mondolfo dal 2016, si candida alle regionali per Fratelli d’Italia. Da msn.com

Mondolfo, il sindaco Nicola Barbieri entra in Fratelli d’Italia. E va ... - E va verso la candidatura alle elezioni regionali "Ho grande stima per Giorgia Meloni e per il presidente. Si legge su ilrestodelcarlino.it