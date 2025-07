Teatro magia e cabaret in piazza Al via la rassegna PieveToridens

Torna PieveToridens a Pieve Torina, una rassegna di teatro, magia e cabaret all’insegna del divertimento intelligente. Domani, alle 21.30, si alzerĂ il sipario si alzerĂ in piazza Santa Maria Assunta con il Duo Flosh (nella foto) e il suo coinvolgente spettacolo "No Stop" per dare il via al festival giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Gli altri appuntamenti si terranno venerdì 25 e giovedì 31 luglio, sempre alle 21.30, rispettivamente nella piazzetta di Val Sant’Angelo con Rocco Borsalino in "Soddisfatti o ipnotizzati" e al bar Pompei a Piè Casavecchia con Enrico Zambianchi in "A ruota libera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro, magia e cabaret in piazza. Al via la rassegna PieveToridens

In questa notizia si parla di: teatro - magia - cabaret - piazza

