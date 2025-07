L’Expo di Osaka accoglie Lucca e Puccini

La Fondazione Giacomo Puccini ha promosso in questi giorni Lucca, il suo territorio ed il grande operista lucchese all’ Expo 2025 di Osaka in Giappone, in occasione della settimana dedicata alla Regione Toscana. Il direttore Luigi Viani ha incontrato Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia, a cui è stato consegnato un folder dei francobolli di Puccini di Poste Italiane a nome del presidente della Fondazione e sindaco di Lucca Mario Pardini. Viani ha poi partecipato al panel sui dipinti di ispirazione pucciniana di Yoshitaka Amano a cui è stato consegnato un riconoscimento della Fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Expo di Osaka accoglie. Lucca e Puccini

