D immi come vivi la rabbia hai e ti dirò chi sei. Come ricorda un recente articolo del magazine Body And Soul, si parla tanto di linguaggio dell’amore, ma esiste anche quello della rabbia. Ed è molto importante conoscere qual è il proprio. Perché se è vero che la rabbia è un’emozione primaria, importante e funzionale quanto la paura o la gioia, è altrettanto vero che la società ci ha educato a soffocarla, considerandola pericolosa, inadeguata, da evitare a ogni costo. Eppure imparare a conoscere il tuo tipo di rabbia può aiutarti a migliorare il modo in cui vivi relazioni e conflitti, innalzando la qualità della tua vita interiore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Personalità della rabbia: impara a conoscerla per gestire al meglio quest’emozione