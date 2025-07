Fondo unico Ue per l’agricoltura Altolà Lega | non si tocchi la Pac

"La Politica Agricola Comune (PAC) è uno strumento lungimirante che consente di tutelare il settore agricolo su più fronti". L’altolà all’Europa arriva dal deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera. Sul tavolo, infatti, c’è la volontà della Ue di accorpare in un unico fondo il sostegno al reddito e allo sviluppo rurale. La Pac, ricorda Carloni, istituita nel 1962, "tutela i lavoratori della filiera agroalimentare, garantisce l’autonomia alimentare dell’Europea e difende le imprese agricole. Bruxelles vuole ora snaturare la PAC istituendo un fondo unico europeo per finanziare congiuntamente sia il sostegno al reddito che lo sviluppo rurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondo unico Ue per l’agricoltura. Altolà Lega: non si tocchi la Pac

In questa notizia si parla di: fondo - unico - agricoltura - altolà

Fondo unico artigianato, arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi - Arriva una nuova integrazione per il Fondo unico artigianato. Lo strumento di credito agevolato, esistente sul territorio piemontese a partire dalla legge regionale 34/2004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati.

Fondo unico artigianato, arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi - Arriva una nuova integrazione per il Fondo unico artigianato. Lo strumento di credito agevolato, esistente sul territorio piemontese a partire dalla legge regionale 34/2004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati.

Fondo unico artigianato, arrivano 14milioni di euro in più per le imprese piemontesi - Arriva una nuova integrazione per il Fondo unico artigianato. Lo strumento di credito agevolato, esistente sul territorio piemontese a partire dalla legge regionale 34/2004, a cui le imprese artigiane possono accedere tramite bandi per poter ricevere fondi monetari, che vengono erogati.

Fondo unico Ue per l’agricoltura. Altolà Lega: non si tocchi la Pac; Europa: Mazzeo a Bruxelles per il futuro di agricoltura e viticoltura toscana.