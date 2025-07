Fiamme nel suo camper | salvato

Si era fermato a riposare con il suo camper in via Albertini, in zona Baraccola proprio di fronte all’ingresso del Gross Ancona. Il conducente, un 70enne senza fissa dimora si sarebbe appisolato con la sigaretta accesa. Tanto che per colpa della cenere caduta e del gran caldo, si sarebbe sviluppato all’interno dell’abitacolo un principio d’incendio. L’anziano è stato svegliato dall’odore acre del fumo e dalle prime fiamme che stavano aggredendo l’interno del mezzo e preso dal panico avrebbe tentato lui stesso di spegnere il rogo con un estintore di fortuna. Ma le operazioni rischiavano di complicarsi sempre di più anche a causa del vento caldo che soffiava ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

