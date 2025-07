Juventus un altro addio è a un passo | totonomi per il sostituto

La Juventus è a un passo da un altro addio: è giĂ partito il totonomi per il sostituto del bianconero che sta per salutare. La Juventus si sta muovendo in maniera strategica sul mercato per affondare sui giusti rinforzi da portare in rosa in vista della stagione 202526 che si sta avvicinando. Igor Tudor ha la massima fiducia da parte della societĂ e con i piani alti è in costante dialogo per programmare al meglio i prossimi mesi. Oltre ai giocatori che piacciono e per cui si sta lavorando in entrata, ci sono anche quei profili che possono essere piazzati per fare cassa per avere maggiore margine di manovra. 🔗 Leggi su Tvplay.it

