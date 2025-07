Schianto frontale con camion Famiglia distrutta in un istante

La mamma e il pap√†, entrambe di 67 anni, lui compiuti solo due giorni prima, morti sul colpo. La figlia, di 34 anni, ricoverata in gravi condizioni. "Hanno sbandato, ho provato a frenare e sterzare, ma mi sono venuti addosso". √ą ancora sotto shock il camionista di 41 anni che ieri pomeriggio era alla guida del bilico contro cui si √® schiantata una piccola Kia Picanto: a bordo, davanti, i due genitori, Alessandro Giovenzana alla guida, e Maria Assunta Cattaneo seduta accanto, dietro la loro figlia. Tutti di Calolziocorte. L‚Äôincidente √® successo intorno alle 16 sulla Lecco ‚Äď Bergamo, la statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, nel tratto di Monte Marenzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Schianto frontale con camion. Famiglia distrutta in un istante

