Latrofa addio alla giunta Via libera al rimpasto

La Nazione lo aveva anticipato circa due settimane fa e la decisione era nell’aria. Ieri è arrivata ufficialmente. Raffaele Latrofa, che a breve assumerà l’incarico di presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centro Settentrionale a Civitavecchia, ha rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi in giunta e il sopralluogo al maxi cantiere dello stadio è stata la sua ultima uscita pubblica da vicesindaco e assessore (tra le altre deleghe) a lavori pubblici ed edilizia sportiva. Pisa, però, ha messo nero su bianco nella lettera di commiato: non se la dimenticherà e, ha scritto, "resto, come sempre, a disposizione della città con immutato spirito di servizio e profondo senso di appartenenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Latrofa, addio alla giunta. Via libera al rimpasto: "Orgoglioso del lavoro"

Il vicesindaco di Pisa lascia la giunta Conti: Latrofa verso presidenza Adsp Mar Tirreno centro settentrionale - PISA – Raffaele Latrofa, Fratelli d’Italia, lascia la giunta Conti. Le dimissioni del vicesindaco di Pisa mercoledì 16 luglio, all’indomani dell’ audizione in commissione trasporti Camera dei Deputati.

Latrofa, addio alla giunta. Via libera al rimpasto: Orgoglioso del lavoro.

