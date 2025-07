il finto incidente del baby truffatore

Piccoli truffatori crescono. Ha appena 16 anni l’autore di un raggiro ai danni di un’anziana vedova, arrestato dai carabinieri della stazione di Monzuno nei giorni scorsi. Il giovane napoletano, rimesso in libertà dal giudice subito dopo la convalida, senza alcuna misura cautelare, ha adottato la collaudata tecnica del finto incidente, che continua a funzionare nonostante le tante campagne informative. La vittima, di 78 anni, ha ricevuto la classica telefonata in cui l’interlocutore, spacciandosi per un amico del figlio, le ha fatto credere che quest’ultimo avese investito un’anziana, che era rimasta ferita, aggiungendo poi che c’era bisogno di soldi per appianare la questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

