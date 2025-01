Oasport.it - Wendl/Arlt vincono in doppio a Oberhof e allungano su Bots/Plume in classifica

Sempre! I due fuoriclasse tedeschi dominano anche la gara dimaschile di(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul budello di casa il duo teutonico non ha lasciato scampo ai rivali e ha dato anche un bel colpo in ottica Sfera di Cristallo. A questo punto, infatti, lagenerale vede al comando il duocon 575 punti contro i 526 died i 460 di Steu/Kindl. La gara, come detto, è andata ai tedeschi Tobiase Tobiascon il tempo complessivo di 1:22.808 (con il miglior tempo nella prima manche 41.276 e 41.532 nella seconda) con 68 millesimi di vantaggio sui connazionali Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz (41.388 e 41.488), mentre completano il podio gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (41.