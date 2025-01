Thesocialpost.it - Trovata morta in un garage a Crotone la 51enne Tiziana Pacco: era scomparsa in Friuli nel 2019

È statasenza vita, 51 anni,nel giugno delda Cervignano del, in provincia di Udine. Il corpo della donna è stato rinvenuto in undi via Giordano Bruno, a, nella giornata di venerdì 24 gennaio.Il medico legale intervenuto sul posto ha stabilito che la causa del decesso è naturale. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla condizione di vulnerabilità sociale in cui la donna si trovava da anni.Una vita segnata da lutti e difficoltàaveva perso la madre nel 2002 e il padre nel 2017. Dopo la separazione dei genitori, aveva vissuto per un periodo acon la madre, per poi tornare a Cervignano dopo la sua morte.Secondo quanto riportato dai quotidiani locali veneti, era stata seguita per un certo periodo dal Centro di salute mentale di Palmanova ed era ospite di una casa famiglia nella frazione di Sottoselva.