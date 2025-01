Ilnapolista.it - Thiago Motta: «È dal 2019 che la Juventus non vince a Napoli. Sesta sconfitta di fila, è un campo difficile»

: «È dalche lanondi, è un»Il tecnico dellaa Dazn:«Dispiaciuto per la, abbiamo giocato un buon primo tempo mettendo in gran difficoltà il nostro avversario che non per caso è primo in classifica. Ilha la possibilità di prepararsi durante la settimana, noi veniamo da tante partite giocate e bene, secondo tempo si è visto, abbiamo fatto fatica a ripetere quanto di buono fatto nel primo tempo»Lache vi fa prendere consapevolezza e far reagire alle situazioni negative?«In tante altre partite siamo stati capaci di reagire e recuperare la partita. Nel primo tempo molto bene, nel secondo tempo meno. È dalche lanon riesce are in questo. È laconsecutiva a, è un, la reazione è per la prossima partita.