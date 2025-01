.com - Scialpi pubblica il Mon Amour remix del singolo L’amore non sei tu

il Mondelnon sei tu, fuori su tutte le piattaforme digitaliè tornato e lo ha fatto con il botto, presentandonon sei tu, unche fonde elettronica d’altri tempi e sonorità moderne in un mix convincente pronto a far ballare fino alla prossima estate.riesce ancora una volta a rimanere fedele a sé stesso, dimostrando che la sua musica è capace di evolversi senza mai perdere il suo carattere distintivo.E, mentre il pubblico accoglie questo nuovo capitolo, la domanda è inevitabile: se il Festival di Sanremo ha riaperto le porte a tanti veterani della musica italiana, perché non dare anche ala possibilità di salire su quel palco? Ricordiamo che proprionon sei tu è stato escluso dalla rosa dei brani in gara alla kermesse ligure.