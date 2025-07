LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | piccolo vantaggio di Longo Borghini su Reusser all’imbocco del Monte Nerone

Segui in tempo reale l’emozionante tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, con Silvia Persico che brilla e si lancia all’attacco sul Monte Nerone. La lotta per la vittoria e la Maglia Azzurra si infiamma, regalando un finale avvincente. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti live e scopri chi salirà sul podio di oggi!

14.09 L'operato di Silvia Persico è stato perfetto. Ora la nativa di Alzano Lombardo si è staccata dal terzetto, rimangono Lippert e Longo Borghini. 14.08 Monte Nerone che offre anche una lotta interessante in chiave Maglia Azzurra: Usoa Ostolaza (Laboral Kurtxa – Fundacion Euskadi) conduce suddetta graduatoria con 73 punti, 21 in più dell'australiana Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team). 14.07 Gli ultimi 7 km saranno caratterizzati da una pendenza media dell'8.5%. 14.06 Silvia Persico sta eseguendo un lavoro impeccabile, eccezionale nel favorire la capitana Longo Borghini.

