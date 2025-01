Ilnapolista.it - Rudi Garcia: «In Kvaratskhelia c’è un po’ di Ribery»

Il neo tecnico del Belgio ed ex Napoliha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Parisien in merito a Khvichae il suo arrivo al Psg. L’attaccante georgiano esordirà in Ligue 1 questa sera contro il Reims.: «Inc’è un po’ di, con lui il Psg si è rinforzato»Perchéè un giocatore speciale?«Ciò è dovuto, soprattutto, alle sue capacità di dribbling e alla sua capacità di fare la differenza nell’uno contro uno. È molto bravo nelle finte, ha entrambi i piedi buoni. In una squadra, è davvero importante poter contare su questo tipo di giocatore capace, individualmente, di destabilizzare un blocco difensivo. Sa anche come segnare e fare assist. È quindi doppiamente decisivo. Sta a lui mostrare tutta questa gamma ora a Parigi».