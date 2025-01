Ilfattoquotidiano.it - Roma, raduno di movimenti di estrema destra da tutta Europa vicino a via Acca Larenzia. La Questura: “Vigiliamo contro atti apologetici”

L’hotel in zona stazione Termini in cui era previsto ilha dato forfait “a causa di un guasto al nostro centro congressi”, quindi l’appuntamento è alle 11 in via Genzano 164, sede di Forza Nuova, zona Colli Albani, poco distante da viaattende l’arrivo di APF (Alliance for Peace and Freedom), sigla che riunisce una galassia dineofascisti di. L’insegue una prima riunione che si è svolta oggi nel viterbese cui avrebbero partecipato Roberto Fiore (Forza Nuova), Gonzalo Martin e Pedro Chaparro (Democracia Nacional), Manuel Andrino (Falange), Claus Cremer (Heimat), Ivan Benedetti e Pierre-Marie Bonneau (Les Nationalistes), Christi Dimitru (Noua Dreapta), Misha Vacic, Pavle Bihali, Goran Davidovic (Party of Serbian Nationalist) e Hassan Sakr (dei siriani del Partito Sociale Nazionalista Siriano).