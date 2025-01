Inter-news.it - Retegui rimonta il Como con una doppietta: Atalanta a -1 dall’Inter!

L’va sotto nel primo tempo a, poirisolve tutto con una. Lavale tre punti in campionato, che portano la squadra di Gasperini momentaneamente a -1.PRIMO TEMPO – Aspettando Napoli-Juventus di questo pomeriggio e Lecce-Inter di domani, scende in campo l’in casa delper il ventiduesimo turno di Serie A. La sfida allo Stadio Sinigallia appare piuttosto bloccata nei primi venti minuti, con i padroni di casa in grande pressione sulla squadra di Gasperini. La gara sembra mettersi male per Fabregas, costretto al primo cambio già al 26? dopo l’infortunio muscolare di Moreno. Il difensore lascia spazio a Jack. Nonostante il problema ilreagisce e mette subito a segno il gol dell’1-0, grazie a un favoloso Nico Paz. Il giovane centrocampista argentino calcia con un potente sinistro e batte Carnesecchi al 30?.