Mps-Mediobanca caos a sinistra Il Pd Schlein s’adombra il Pd toscano esulta il M5S strepita…

Perfino il Pd senese, per non parlare di quello, s’è spellato le mani per accogliere con entusiasmo il varo dell’operazione-da parte del Monte dei Paschi di Siena, nonostante la “sponda” governativa della destra e il risanamento dell’ex banca “rossa”, e in rosso, avviato dal ministro Giorgetti e in grado, oggi, di far decollare un’ipotesi di terzo polo bancario all’insegna dell’italianità. Solo il M5S, e gli “azionisti” diffusi, che fanno ad Alberto Nagel, a capo di, danno una lettura politica (e ostile) dell’Ops lanciata ieri da Mps sul colosso che controlla Generali. Il governo, intanto, wait and see, aspetta e guarda, ma di certo non ostacola l’aggregazione tra soggetti forti, da Caltagirone a Del Vecchio, che possono diventare fortissimi anche a tutela dell’interesse nazionale.